Fetih Kupası'nda Rekor Katılım - Son Dakika
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Fetih Kupası'nda Rekor Katılım

Fetih Kupası\'nda Rekor Katılım
28.05.2025 19:00
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13. Uluslararası Fetih Kupası, 43 ülkeden 710 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 13'üncü Uluslararası Fetih Kupası'nda konuşan Okçular Vakfı Spor Kulübü Müdürü Mehmet Oruç, "Fetih Kupası artık uluslararası standartlarda ciddi bir seviyeye ulaştı" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 13'üncü Uluslararası Fetih Kupası, 43 ülkeden 710 sporcunun katılımıyla coşkulu bir şekilde devam ediyor. Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleşen yarışmalarda, hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde mücadeleler sürerken, final karşılaşmaları yarın yapılacak.

Okçular Vakfı Spor Kulübü Müdürü Mehmet Oruç, Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportajda, "Bu yıl yarışmamızın 13'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Katılım oldukça yoğun. Yarışmalar artık uluslararası standartlarda ciddi bir seviyeye ulaştı" dedi.

Organizasyon hakkında bilgi veren Mehmet Oruç, Fetih Kupası'nın her geçen yıl büyüdüğünü ve uluslararası alanda önemli bir konuma geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl yarışmamızın 13'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Katılım oldukça yoğun. Yarışmalar artık uluslararası standartlarda ciddi bir seviyeye ulaştı. Geleneksel okçuluk alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri haline geldi. Modern okçulukta ise makaralı ve olimpik yay kategorilerinde puan verilen bir yarışma statüsüne sahip. Bu nedenle birçok ülkenin milli takımları burada yer almak istiyor"

Yarışmanın artık dünya çapında ilgiyle takip edildiğini belirten Oruç, "Bazı ülkeler her yıl Fetih Kupası'na özel hazırlık yapıyor. Biz de diğer uluslararası yarışmalarda birebir temaslarla ülkeleri davet ediyoruz. Türkiye'nin okçuluktaki başarıları arttıkça, organizasyona olan ilgi de büyüyor. Bu yıl 43 ülke ve 710 sporcu ile rekor kırdık" ifadelerini kullandı.

Organizasyonun her yıl geliştiğini ifade eden Oruç, "Hedefimiz katılımcı sayısını her yıl artırmak. Sürekli yeni etkinlikler ekliyoruz. Yarışma sahasını da büyütmeyi planlıyoruz. Organizasyonun kalitesini geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Okçuluğun hem bireysel gelişim hem de kadın-erkek eşitliği açısından önemli bir spor olduğunu belirten Oruç, "Okçuluk, hem kadınların hem erkeklerin yapabileceği bireysel bir spor. Psikolojinin de ön planda olduğu bu branşta çocuklar küçük yaşta başlayarak özgüvenlerini geliştirebilirler. Tüm çocuklarımızı bu spora teşvik ediyor, Okçular Vakfı başta olmak üzere Türkiye genelindeki spor birimlerinden destek almaya davet ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Final müsabakalarının ardından şampiyonlar yarın belli olacak. Ödül töreninde geleneksel okçuluğun uluslararası boyutta daha da güçlenmesine katkı sağlayan temsilciler de onurlandırılacak.

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyeti, Etkinlikler, Mehmet Oruç, Okçular, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

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