Feyenoord, Gaoussou Diarra'yı Transfer Etti - Son Dakika
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Feyenoord, Gaoussou Diarra'yı Transfer Etti

Feyenoord, Gaoussou Diarra\'yı Transfer Etti
04.07.2025 12:25
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Feyenoord, İstanbulspor'dan Gaoussou Diarra'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Hollanda ekibi Feyenoord, İstanbulspor'dan 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Gaoussou Diarra'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Gaoussou Diarra, Hollanda temsilcisi Feyenoord'a transfer oldu. Feyenoord, Diarra ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, "Gaoussou Diarra, Feyenoord'un oyuncusu. 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, Rotterdam-Zuid'de 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Kanat oyuncusunun transferi konusunda daha önce İstanbulspor ile anlaşma sağlanmıştı" denildi.

"Feyenoord gibi büyük bir Avrupa kulübünde oynayabilmek harika"

Diarra da transferin ardından yaptığı açıklamada, "Feyenoord gibi büyük bir Avrupa kulübünde oynayabilmek harika. Daha önce de Kuip gibi büyük bir stadyumda hiç oynamadım, bu yüzden ailem ve ben çok gururluyuz. Elbette geçen sezon burada ve diğer büyük Avrupa stadyumlarındaki etkileyici Şampiyonlar Ligi gecelerinin görüntülerini gördüm. Feyenoord'un bana o seviyede bir oyuncuya dönüşmem için zaman ve güven vermesinden çok mutluyum. Başlamak için sabırsızlanıyorum ve yakında değerimi kanıtlayabilmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbulspor'dan Diarra'ya veda mesajı

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, Feyenoord'a transfer olan Gaoussou Diarra için bir veda mesajı yayımladı. Sarı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Bu ailenin bir parçası oldu. Mücadelesiyle, duruşuyla, gülüşüyle... Kısa sürede çok şey kattı, çok anı bıraktı. Senin için yeni bir başlangıç, bizim için ise gurur. Yolun hep açık olsun Gaoussou" denildi.

Üniversite eğitimi için geldiği Türkiye'de futbolcu oldu

Daha önce profesyonel futbolculuk geçmişi bulunmayan Gaoussou Diarra, üniversite eğitimi için memleketi Mali'den İstanbul'a geldi. Türkiye'ye geldikten sonra öğrenciliğin yanı sıra Tuzlaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Diarra, takımda süre alamaması ve yabancı kuralı nedeniyle kulüpten ayrıldı. Geçen sezon başında İstanbulspor'da deneme antrenmanlarına katılan Malili futbolcu, burada Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın dikkatini çekerek İstanbulspor'la resmi sözleşme imzaladı.

Geçen sezon İstanbulspor formasıyla tüm kulvarlarda 37 müsabakaya çıkan Diarra, 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Feyenoord, Gaoussou Diarra'yı Transfer Etti - Son Dakika

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