Feyenoord, Van Persie ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Feyenoord, Van Persie ile Yollarını Ayırdı

08.06.2026 15:49
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Feyenoord, beklentileri karşılayamayan teknik direktör Robin van Persie ile yollarını ayırdı.

Hollanda ekibi Feyenoord, teknik direktör Robin van Persie ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, beklentilerin karşılanamaması dolayısıyla Hollandalı teknik adamla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlamanın daha iyi olacağı sonucuna vardık." ifadeleri kullanıldı.

Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'ni 65 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Feyenoord, Van Persie ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika

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