Feyenoord, Van Persie ile Yollarını Ayırdı

Hollanda ekibi Feyenoord, teknik direktör Robin van Persie ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, beklentilerin karşılanamaması dolayısıyla Hollandalı teknik adamla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlamanın daha iyi olacağı sonucuna vardık." ifadeleri kullanıldı.

Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'ni 65 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.