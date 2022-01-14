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Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri güldürdü: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz - Son Dakika

Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri güldürdü: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz

14.01.2022 19:42
Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri güldürdü: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz

Beşiktaş-Gaziantep FK maçından önce Batshuayi'nin suskunluğunu masaya yatıran beIN Sports yorumcuları, Feyyaz Uçar'ın anlattıklarıyla kahkahaya boğuldu. Uçar, "Bana 3 maç gol atamadım diye suskun golcü dediler. Ben suskunsam diğerleri dilsiz o zaman dedim" esprisini yaptı.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Feyyaz Uçar, Siyah-Beyazlılar'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesinde yaptığı esprilerle beIN Sports yorumcularına keyifli anlar yaşattı.

"FALSO VERMESİ LAZIM"

Beşiktaş'ın suskun forveti Batshuayi'ye öğütler veren efsane golcü, "Biraz açı, biraz falso vermesi lazım. Çok dipten vuruyor toplara " dedi.

"BEN SUSKUNSAM ONLAR DİLSİZ"

Feyyaz Uçar futbolculuk döneminde bir ara kendisine 'Suskun golcü' diyenlere, "Ben 3 maç gol atamadım, suskun golcü dediler. Ben suskunsam siz de dilsizsiniz o zaman dedim" cevabını verdiğini söyledi, stüdyo yıkıldı.

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Gaziantep FK, Feyyaz Uçar, Beşiktaş, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri güldürdü: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri güldürdü: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz - Son Dakika
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