Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Feyyaz Uçar, Siyah-Beyazlılar'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesinde yaptığı esprilerle beIN Sports yorumcularına keyifli anlar yaşattı.
Beşiktaş'ın suskun forveti Batshuayi'ye öğütler veren efsane golcü, "Biraz açı, biraz falso vermesi lazım. Çok dipten vuruyor toplara " dedi.
Feyyaz Uçar futbolculuk döneminde bir ara kendisine 'Suskun golcü' diyenlere, "Ben 3 maç gol atamadım, suskun golcü dediler. Ben suskunsam siz de dilsizsiniz o zaman dedim" cevabını verdiğini söyledi, stüdyo yıkıldı.
Son Dakika › Spor › Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri güldürdü: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz - Son Dakika Spor