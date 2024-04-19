Teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada teknik direktör arayışları hakkında bilgi verdi.
Feyyaz Uçar'ın açıklamaları şu şekilde:
"Santos'a tekrar teşekkür ediyoruz. Geldiği gibi beyefendi bir şekilde ayrıldık kendisiyle. Futbolcularımızın ellerinden geleni yapma çabası bizi mutlu etti. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz.
Bir haftada takımı çok fazla değiştiremezsiniz. Belli olmaz, yeni sezonda da Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam.
Başkanımızın lafının üzerine laf olmaz. Yüzde 50-50. Tabii ki arayışlarımız olacak ama şu anda öncelikli olan şey kupadaki yarı final. Beşiktaş'ın taktik-teknik anlayışına uygun, enerjik, dinamik, mücadeleci bir kadroya göre hoca arayacağız. Bu konuda hedefimiz budur. Onu da bilmenizde fayda var."
Birçok hocanın adı geçiyor. Ama şu anda resmi bir görüşme olmadı ama mutlaka başlayacak görüşmeler"
Son Dakika › Spor › Feyyaz Uçar ipucunu verdi! Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması - Son Dakika
TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, Diyarbakır'a hafta sonu 1 milyon kişinin geleceğini açıkladı. Elaldı, taraftarlardan anlayış beklediklerini belirtti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası tamamlandı.
Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında gerginlik yaşandı. Kitsiou'nun 89. dakikada Muci'ye yaptığı sert faul sonrasında iki takım futbolcuları birbirine girdi.
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