Feyyaz Uçar ipucunu verdi! Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması

Spor

Teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada teknik direktör arayışları hakkında bilgi verdi.

Feyyaz Uçar'ın açıklamaları şu şekilde:

"SANTOS İLE BEYEFENDİ BİR ŞEKİLDE AYRILDIK"

"Santos'a tekrar teşekkür ediyoruz. Geldiği gibi beyefendi bir şekilde ayrıldık kendisiyle. Futbolcularımızın ellerinden geleni yapma çabası bizi mutlu etti. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz.

"SERDAR TOPRAKTEPE YENİ SEZONDA DA TEKNİK HEYETTE OLACAK"

Bir haftada takımı çok fazla değiştiremezsiniz. Belli olmaz, yeni sezonda da Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam.

"BEŞİKTAŞ'A UYGUN BİR TEKNİK ADAM GELECEK"

Başkanımızın lafının üzerine laf olmaz. Yüzde 50-50. Tabii ki arayışlarımız olacak ama şu anda öncelikli olan şey kupadaki yarı final. Beşiktaş'ın taktik-teknik anlayışına uygun, enerjik, dinamik, mücadeleci bir kadroya göre hoca arayacağız. Bu konuda hedefimiz budur. Onu da bilmenizde fayda var."

"RESMİ GÖRÜŞME OLMADI"

Birçok hocanın adı geçiyor. Ama şu anda resmi bir görüşme olmadı ama mutlaka başlayacak görüşmeler"