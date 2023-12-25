- Feyyaz Uçar: "Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar:

"Sergen, Beşiktaş'ın evladıdır"

İSTANBUL - Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü olan Feyyaz Uçar, teknik direktör çalışmalarıyla ilgili bilgiler verirken, "Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz" dedi. Uçar, Sergen Yalçın'ın da adaylar arasında olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü olan Feyyaz Uçar, sözlerine Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikleri anarak başladı. Uçar maçla ilgili ise, "Kazanmak ihtiyacımız olan bir maçtı. Son 2 maçta istemediğimiz skorlar aldık. Beşiktaş takımı üst üste 3 maç yenilmemesi lazımdı. Çocuklar bugün çok iyi mücadele ettiler. Hepsi istekli ve arzuluydu. Bizim için ümit verdiler. Böyle mücadele etmeleri, gelecekteki günler için Beşiktaş adına sevindirici" diye konuştu.

Teknik direktör arayışları ve çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Uçar, "Teknik direktörle ilgili çalışmamız devam ediyor. Görüşmeler yapıldı. En doğru kararı vermek istiyoruz. Biliyoruz vaktimiz de çok fazla değil. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Bütün önceliğimiz burada. Yeni hocamızla, onu tespit etmek anlaşmak olarak hedefimiz. Daha sonra da lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu hafta içinde birkaç hocayla daha görüşeceğiz. Onun haberini verebilirim" ifadelerini kullandı.

"Sergen, Beşiktaş'ın evladıdır"

Siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da adaylar arasında olduğunu belirten Feyyaz Uçar, "Sergen, Beşiktaş'ın evladıdır. Hoca adaylarının arasında Sergen de var tabii ki. İsim zikretmemem lazımdı ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor" dedi.

Uçar, açıklamalarının sonunda, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile ilgili şunları söyledi:

"Biz Rıza ile ayrılamayız. Çünkü bizim kader birlikteliğimiz var. Bu profesyonel bir şey. Sadece Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrıldı. İnşallah ileride bir arada çalışacağız."