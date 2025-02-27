Feyzullah Aktürk\'ten Bronz Madalya

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Muhamet Malo 2. Ranking Serisi Turnuvası'nda milli güreşçi Feyzullah Aktürk bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Muhamet Malo 2. Ranking Serisi Turnuvası'nda mindere çıktı. 92 kilogramda mücadele eden Feyzullah Aktürk, ilk turda İsviçreli Samuel Scherrer'i 8-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Slovak Boris Makoev'i 7-5 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Ancak yarı finalde İranlı Kamran Ghorban Ghasempour'a mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesinde ise Gürcü rakibi Miriani Maisuradze'yi mağlup eden Aktürk, turnuvayı üçüncülükle tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

125 kilogramda mücadele eden Hakan Büyükçıngıl ise ilk turda Kazakistanlı Nursultan Azov'u 4-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Gürcü Solomon Manashvili'yi 7-3 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İranlı Amir Hoseyin Abbas Zare ile karşı karşıya gelerek 3-0 mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesinde ise bağımsız sporcu Dzianis Khramiankou'ya 8-6 mağlup olarak turnuvayı 5. sırada tamamladı. - İSTANBUL