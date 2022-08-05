Genç basketbolcular Dünya Şampiyonası vizesini aldı

FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Litvanya'yı yenerek adını son 4 takım arasına yazdıran 18 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Fikret Doğan, kadroda yer alan oyuncuların çok yakın zamanda A Milli Takım'da forma giyeceğine inandığını söyledi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketbolda ekol ülkelerden Litvanya karşısında takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve yarı final vizesi aldıklarını söyledi.

Turnuvanın ilk gününden beri İzmirli sporseverlerin kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Doğan "İzmir seyircisi zaten bildiğim ve saygı duyduğum bir seyirci grubuydu. Bizleri yalnız bırakmadılar. Her maçımızı dolu tribünlere oynuyoruz. Ben onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varlar." dedi.

Doğan, şampiyonanın zorlu geçtiğini belirterek, Kovid-19 salgınının her ülkeyi etkilediği gibi kendilerini de etkilediğini söyledi.

Turnuvada forma giyenlerin salgın nedeniyle Avrupa 16 Yaş Altı Şampiyonası'nı, Türkiye şampiyonalarını oynayamadığını hatırlatan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk ciddi turnuvaları ve 4-5 bin kişinin önünde oynuyorlar. Basketbol Süper Ligi'nde bile bazı maçlar dışında biz bu seyirci sayılarını zor bulunuyoruz. Sevindiğim taraflardan bir tanesi de o. Bu yaş grubunun seyirciyle birlikte bu işleri yapabilmesi, tecrübelenmeleri çok çok önemli. İnşallah yolları açık olur. Biz teknik ve idari kadro gelip geçiciyiz. Onlar inşallah A Milli Takım'da ülkemizi daha da fazla sevindireceklerdir. Ben güveniyorum ve inanıyorum onlara."

Yarı finalde rakip Slovenya

Doğan, yarınki rakipleri Slovenya'nın Litvanya gibi iyi bir takım olduğunu ve kadrolarında önemli oyuncuları barındırdığını söyledi.

Kolay bir müsabaka olmayacağını kaydeden Doğan, şöyle konuştu:

"Biz organizasyonu ülkemizde oynamamızın avantajlarını kullanmak istiyoruz. Gerçekten zor bir maç. Litvanya maçının şöyle de bir önemi vardı. Litvanya maçını kazanacak takım turnuvayı ilk 5'te almayı garantileyecek ve önümüzdeki sene Dünya Şampiyonasına gidecekti. Onun biletini aldı çocuklar. Bu benim için belki şampiyonluktan daha önemli. Çünkü bu çocukların Dünya Şampiyonası'nda maçlara çıkıp, tecrübe kazanmaları çok önemli. Çok yakın gelecekte de bu çocuklarımız muhakkak surette A takımda yer bulacaktır diye tahmin ediyorum."