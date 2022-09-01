A Milli Erkek Basketbol Takımı galibiyetle başladı - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı galibiyetle başladı

01.09.2022 19:55
A Milli Erkek Basketbol Takımı galibiyetle başladı

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68'lik skorla mağlup etti.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68'lik skorla mağlup etti. Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. Ay-yıldızlılar müsabakaya Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 41-31 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısına Karadağ iyi başladı. Ay-Yıldızlı ekibin hatalarını iyi değerlendiren Karadağ, sayı farkını indirse de milli takımın toparlanması ile son çeyreğe 53-51 önde girildi. Çekişmeli geçen son çeyrek sonucunda milli takım 72-68'lik skorla müsabakayı kazanırken şampiyonaya da galibiyetle başlamış oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Shane Larkin 18, Cedi Osman 15 ve Alperen Şengün 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Karadağ'da ise Bojan Dubljevic 18 sayıyla oynadı.

Milliler grubundaki ikinci maçında 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15'te Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Karadağ'ı 72-68 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Karadağ'ı 72-68 mağlup etti. A Milli Basketbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı A Milli Basketbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı galibiyetle başladı - Son Dakika

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