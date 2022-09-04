A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan ilk mağlubiyet - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan ilk mağlubiyet

04.09.2022 22:44
A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan ilk mağlubiyet

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83'lük skorla mağlup oldu.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83'lük skorla mağlup oldu. Tiflis Arena'da oynanan mücadalaya Ay-Yıldızlıl ekip, Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 36-33 geride kapatırken, normal süre 68-68 eşitlikle sona erdi. 1'inci uzatma dakikaları 75-75 eşitlikle tamamlanırken ikinci uzatma bölümüne geçildi. Karşılıkla basketlerle geçen bu bölümün ardından Gürcistan, 88-83'lük üstünlükle galip gelen taraf oldu.

Müsabakayı TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün 21, Sertaç Şanlı 15 ve Cedi Osman 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Gürcistan'da ise Alexander Mamukelashvili 20 sayıyla oynadı.

Milliler grubundaki dördüncü maçında 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.FURKAN KORKMAZ İLE SANADZE DİSKALİFİYE EDİLDİMücadelenin normal süresinin son periyodunda bitime 4: 48 süre kala Furkan Korkmaz ile rakip takımdan Duda Sanadze arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın uzamasının ardından iki takım sporcuları ile hakemler araya girerek iki oyuncuyu ayırdı. Daha sonda hakemler yaşanan gerginliği izleyerek, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'yi diskalifiye etti.


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A Milli Erkek Basketbol Takımı, iki uzatmaya giden maçta Gürcistan'a yenildi A Milli Erkek Basketbol Takımı, iki uzatmaya giden maçta Gürcistan'a yenildi A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Gürcistan'a iki uzatma sonunda 88-83'lük skorla... A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Gürcistan'a iki uzatma sonunda 88-83'lük skorla...
Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan ilk mağlubiyet - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan ilk mağlubiyet - Son Dakika
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