Sırbistan'a tek sayıyla kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası şansını yitirdi - Son Dakika
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Sırbistan'a tek sayıyla kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası şansını yitirdi

15.11.2022 08:14

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında konuk olduğu Sırbistan'a 77-76 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ın Belçika'yı yenmesiyle FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenildi. Ay-yıldızlı ekip, Yunanistan'ın Belçika'yı mağlup etmesiyle Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

İLK 3 İÇİNDE YER ALMAMIZ GEREKİYORDU

I Grubu dördüncü maçında Yunanistan ise Belçika'yı 72-70 deplasmanda yenerek galibiyet sayısını beşe çıkardı.

Yunanistan'a her iki maçta da 72-71 ve 76-67 yenilen milli takım, Sırbistan maçlarını ise 79-72 ve 77-76'lık skorlarla yitirdi. FIBA 2023 Dünya Kupası katılabilmek için A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın I Grubu'nda ilk 3 içinde yer alması gerekiyordu.

2 MAÇ KALA ŞANSI KAYBETTİK

Grupta 7 galibiyeti bulunan Letonya, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden takımlar arasında yer aldı. İkili averajda Sırbistan ve Yunanistan'ın gerisinde kalan A Milli Takım ise grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala dünya kupasına gitme şansını kaybetti.

SIRADAKİ RAKİPLER LETONYA VE BELÇİKA

Yunanistan da kupaya katılmayı garantilerken, I Grubu'ndan organizasyona katılacak üçüncü takım ise Sırbistan ve Belçika'nın alacağı sonuçlara göre belli olacak. Türkiye, grubundaki son iki maçında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Sırbistan: 77 Türkiye: 76 FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Sırbistan: 77 Türkiye: 76

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SON DAKİKA: Sırbistan'a tek sayıyla kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası şansını yitirdi - Son Dakika
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