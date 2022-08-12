Hazırlık maçı: Türkiye: 103 Slovenya: 104

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Erkek Milli Takımı hazırlık maçında Slovenya'ya 104-103'lük skorla yenildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Sadık Emir Kabaca ve Sertaç Şanlı beşiyle başlayan ay-yıldızlılar, Slovenya karşısında ilk yarıyı 46-40 geride kapattı. Normal süre ise 90-90 eşitlikle tamamlandı. A Erkek Milli Takım'da Furkan Korkmaz 33, Cedi Osman 24 ve Alperen Şengün 19 sayıyla oynadı. Slovenya'da ise Goran Dragic 28 sayı kaydetti.

Ay-yıldızlılar, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda 14 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL