A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu

18.08.2022 20:27
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçında Polonya'ya 87-86'lık skorla kaybetti.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçında Polonya'ya 87-86'lık skorla kaybetti.

Yunanistan'ın Marousi kentinde bulunan OAKA Arena'da oynanan mücadeleye milliler; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Ay-yıldızlılar, Polonya karşısında ilk yarıyı 38-35 önde kapattı. A Milli Takım'da Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu 13'er sayıyla oynadı. Polonya'da ise Mateusz Ponitka 16 ve Cel Aaron 15 sayı kaydetti.Ay-yıldızlılar turnuvadaki son maçında yarın TSİ 21.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.


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Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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