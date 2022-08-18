FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı , Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçında Polonya 'ya 87-86'lık skorla kaybetti.

Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu - Son Dakika

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