FIBA 2027 Asya Elemelerini Erteledi

FIBA, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle 2 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Asya Elemeleri C ve D Grubu karşılaşmalarını erteleme kararı aldı.

Ertelenen maçlar şöyle:

C Grubu:

İran – Suriye

Irak – Ürdün

D Grubu:

Lübnan – Hindistan

Katar – Suudi Arabistan

FIBA'nın ilgili ulusal federasyonlarla yakın temas halinde olduğu ve karşılaşmalarda görev alacak takımların, yetkililerin ve personelin güvenliği için gerekli önlemleri aldığı bildirildi. C ve D Grubu müsabakalarının, haziran ayı sonunda oynanacak üçüncü eleme penceresinin başında aynı salonlarda yapılacağı, güncellenmiş maç programının ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.