FIBA Avrupa Kupası 48 Takımla Oynanacak
16.05.2026 16:49
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Yönetim Kurulu, FIBA Avrupa Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren 48 takımla oynanmasına karar verdi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Yönetim Kurulu'nun 15 Mayıs tarihinde İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te gerçekleştirilen toplantısında, FIBA Avrupa Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren 48 takımla oynanmasına karar verildi.

İzlanda Basketbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa başkanlık etti. Toplantıya ayrıca FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak da katıldı.

Yönetim Kurulu, kulüplerden gelen geri bildirimler doğrultusunda FIBA Avrupa Kupası'nın genişletilmesini oy birliğiyle onayladı. Yeni formatta normal sezon, altışar takımdan oluşan sekiz grupta oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım ikinci tura yükselecek.

Rusya ve Belarus'un durumları da konuşuldu

Rusya ve Belarus takımlarının FIBA Avrupa organizasyonlarındaki statüsünün ise değişmediği açıklandı. FIBA Merkez Yönetim Kurulu'nun son kararı doğrultusunda mevcut uygulamanın sürdüğü, konunun eylül ayındaki toplantıda yeniden ele alınacağı belirtildi.

Avrupa Basketbol'u da ele alındı

Toplantıda ayrıca Avrupa basketbolunun çeşitli alanlarına ilişkin güncel gelişmeler ele alındı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile tamamlanan Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) Altılı Final organizasyonunun Zaragoza'daki başarısı, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi ve FIBA Şöhretler Müzesi töreni değerlendirildi.

FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceği yerler açıklandı

Gençler organizasyonları kapsamında 2027 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın (A veya B Klasmanı) Portekiz'in Matosinhos kentinde, 2028 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın (A Klasmanı) ise Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenmesi onaylandı.

Yönetim Kurulu ayrıca 2026-28 dönemini kapsayan Gençlik Gelişim Fonu (YDF) ve Haziran 2026'da başlayacak TIME-OUT 4.0 projesi hakkında bilgi aldı.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısı Kasım 2026'da Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

