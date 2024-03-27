FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, Basketbol Gelişim Merkezi\'ni ziyaret etti

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17 Yaş Altı Dünya Kupası kura çekimi için İstanbul'a gelen FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve beraberindeki heyet, Basketbol Gelişim Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'nın da içerisinde bulunduğu kurul, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen merkezde incelemeler yaptı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, görüşmede Basketbol Gelişim Merkezi hakkında FIBA heyetine bilgiler verdi. Federasyon Başkan Vekili Ömer Onan ile FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ve TBF Asbaşkanı Hüseyin Beşok da ziyarette yer aldı.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Şeyh Saud Ali Al Thani ilk kez böyle bir tesis gördüğünü vurgulayarak, "Türk halkını ve Türkiye Basketbol Federasyonunu bu tesis için tebrik ediyorum. Türkiye'deki basketbolun gelişimi açısından gerçekten bir devrim niteliğinde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ise 2 yıl sonra tekrar İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"Sevgili dostum Hidayet Türkoğlu ve ekibi ile görüşmekten büyük mutluluk duydum. Bu merkezle ilgili bazı duyumlar almıştım açıkçası. Tesislere gelip inceleme fırsatı bularak kendi gözlerinizle gördüğünüzde gerçekten çok etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Antrenmanlar ve maçlar için salonlarıyla, oteliyle, 3x3 basketbolun da oynanabileceği sahalarıyla, keyifli vakit geçirilebilecek alanlarıyla olağanüstü bir tesis. Bu anlamda Türkiye Basketbol Federasyonunun bu tesislerin yapımıyla birlikte çok önemli bir liderlik sergilediğini düşünüyorum."