FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 112 - Manchester Basketball: 71 - Son Dakika
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FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 112 - Manchester Basketball: 71

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FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 112 - Manchester Basketball: 71
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FIBA Europe Cup F Grubu’nda mücadele eden Kocaeli ekibi Körfez Basket evinde İngiliz ekibi Manchester Basketball’u 112-71 mağlup etti.

FIBA Europe Cup F Grubu'nda mücadele eden Kocaeli ekibi Körfez Basket evinde İngiliz ekibi Manchester Basketball'u 112-71 mağlup etti.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Dariusz Zapolski, Alessandro Perciavalle, Dimitar Georgiev

Körfez Basket: Boe Buie 16, Johnny Davis 24, Berk Can Akın 9, Oscar Cluff 26, Alexander Reese 12, Mert Akay 4, Matt Mitchell 2, Atahan Demirtaş, Efe Sarıca 1, Altan Çamoğlu 2, Paulius Danusevicus 16

Başantrenör: Serhan Kavut

Manchester Basketbol: Ciaran Sandy 5, Keon Thompson 6, Luke Nelson 14, Kayne Henry 5, Duke Shelton 7, Jonathon Brown 2, Elijah Walsh 2, Brandon Mitchell-Day 14, Chandler Pigge 9, Charlie Williams 4, Matt Nicholson 3

Başantrenör: Antonie Gerrard Broxsie

1. Periyot: 25-17

Devre: 53-40

3. Periyot: 82-58

Kaynak: İHA
ManchesterKocaeliKörfezSporSon Dakika

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SON DAKİKA: FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 112 - Manchester Basketball: 71 - Son Dakika
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