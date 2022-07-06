FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu - Son Dakika
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu

06.07.2022 16:00
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye'den Fenerbahçe Safiport ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi gruplarda yer alacak. BOTAŞ ise elemeleri geçerek gruplara kalma mücadele verecek.

Normal sezon grupları ve elemelerin kura çekimi, 15 Temmuz Cuma günü Almanya'nın Münih kentinde yapılacak.

Gruplara 13 ekip direkt, 3 takım da elemeler vasıtasıyla katılacak. Elemeleri geçemeyen takımlar, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarına dahil olacak. Eleme karşılaşmaları 11-13 Ekim'de oynanacak.

Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Türkiye), Tango Bourges Basket, Basket Landes (Fransa), Perfumerias Avenida, Valencia (İspanya), Sopron Basket, KSC Szekszard (Macaristan), Beretta Famila Schio (İtalya), ZVVZ USK Prag (Çekya), BC Polkowice (Polonya), Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika) ve TTT Riga (Letonya) gruplardan turnuvaya dahil olacak.

BOTAŞ'ın yanı sıra Villeneuve d'Ascq-LM (Fransa), Spar Girona (İspanya), DVTK Hun-Therm Miskolc (Macaristan), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), ACS Sepsi-SIC (Romanya), Olympiakos (Yunanistan), Elizur Landco Ramla (İsrail) ve Kızılyıldız (Sırbistan) ise eleme maçları oynayacak.

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Kaynak: AA

Mersin Yenişehir, Fenerbahçe, Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu - Son Dakika
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