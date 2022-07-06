FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye 'den Fenerbahçe Safiport ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi gruplarda yer alacak. BOTAŞ ise elemeleri geçerek gruplara kalma mücadele verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu - Son Dakika

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