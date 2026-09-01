FIBA, Rus ve Belaruslu sporcular ile teknik kadrolara yönelik kısıtlama kararını kaldırdı
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Rus ve Belaruslu oyuncular, antrenörler ve yetkililere yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Yasağın kaldırılması ilk olarak oyuncular, antrenörler ve hakemler için geçerli olacak; ancak Rusya ve Belarus milli takımlarının ve kulüplerinin uluslararası müsabakalara katılımına ilişkin nihai karar aralık ayında verilecek.
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Rus ve Belaruslu oyuncular, antrenörler ve yetkililere yönelik kısıtlamaları kaldırdı.
FIBA'nın açıklamasına göre, Rus ve Belaruslular'a yönelik yasağın kaldırılması ilk olarak oyunculara, antrenörlere ve hakemlere uygulanacak.
Rusya ve Belarus milli takımlarının ve kulüplerinin uluslararası müsabakalarda yarışmasına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin karar ise aralık ayında alınacak.
Kaynak: AA
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