Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği 55-53 önde kapatan Darüşşafaka, son bölümde rakibine oranla daha fazla basit hata yaptı ve sahadan 69-67 mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

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