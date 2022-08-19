Pınar Karşıyaka'da Sarıca'nın Almanya çıkarması

Frankfurt 'ta 16-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen çalıştaya BCL'nin yeni sezonunda yer alacak başantrenörler ve hakemler katılırken, kurallar ve değişen kurallar hakkında seminerler düzenlendi. Pınar Karşıyaka, bu sezon Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 4 Ekim'de Yunan ekibi AEK'yı ağırlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez Türkiye 'yi temsil etmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka 'da antrenör Ufuk Sarıca , Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) tarafından Almanya 'da düzenlenen başantrenörler çalıştayına katıldı.

Kaynak: DHA

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