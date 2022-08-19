Pınar Karşıyaka'da Sarıca'nın Almanya çıkarması - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'da Sarıca'nın Almanya çıkarması

19.08.2022 11:16
Pınar Karşıyaka'da Sarıca'nın Almanya çıkarması

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) tarafından Almanya'da düzenlenen başantrenörler çalıştayına katıldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) tarafından Almanya'da düzenlenen başantrenörler çalıştayına katıldı.

Frankfurt'ta 16-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen çalıştaya BCL'nin yeni sezonunda yer alacak başantrenörler ve hakemler katılırken, kurallar ve değişen kurallar hakkında seminerler düzenlendi. Pınar Karşıyaka, bu sezon Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 4 Ekim'de Yunan ekibi AEK'yı ağırlayacak.


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Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Türkiye, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da Sarıca'nın Almanya çıkarması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka'da Sarıca'nın Almanya çıkarması - Son Dakika
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