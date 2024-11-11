FIBA Transfer Raporu: Rekor Transfer Sayısı - Son Dakika
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FIBA Transfer Raporu: Rekor Transfer Sayısı

2023-2024 sezonunda uluslararası alanda 13,149 transfer kaydedildi. Yüzde 113 artış yaşandı.

11.11.2024 15:50
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya basketbolunun göç eğilimlerine dair sezonluk Uluslararası Basketbol Transfer Raporu'nun 13. sayısını yayımladı.

2023-2024 basketbol sezonunu kapsayan Transfer Raporu'nda, FIBA'nın uluslararası transferlerle ilgili bilgi ve verileri, bu sezon oyuncuların uluslararası transferlerini belgelemek için CIES Spor Gözlemevi'nin uzmanlığıyla birleştirilerek incelendi.

Basketbol, dünya genelinde büyümeye devam etti ve bununla birlikte IBMR 2024, daha fazla rekorun kırıldığını gösterdi.

2010-2011 sezonunda IBMR'nin tanıtılmasından bu yana ilk kez 13 binin üzerinde uluslararası transfer gerçekleşirken toplamda 13 bin 149 transfer kaydedildi. Erkeklerde 10 bin 051, kadınlarda ise 3 bin 098 transfer ile her iki kategoride de yeni standartlar belirlendi.

2022-2023 sezonunda 11 bin 787 olan uluslararası transfer sayısı, 2010-2011 sezonundan bu yana yüzde 113 arttı. Uluslararası transfer yapan oyuncuların yüzde yirmisi aynı takvim yılı içinde iki kez transfer yaptı.

Uluslararası transferler

2023-2024 sezonunda 13 bin 149 uluslararası transfer sayısı ile yeni rekorlar kırıldı. Uluslararası transferlerin yüzde 76'sı erkeklerde, yüzde 24'ü kadınlarda gerçekleşti. Toplamda 9 bin 907 bireysel oyuncu uluslararası transferlere dahil oldu (bir veya birden fazla transfer), bu da geçen yıla göre yüzde 9'luk bir artışı temsil ediyor.

Transfer dengesi

2013-2014 sezonundan bu yana Amerika bölgesi en büyük ihracatçı ve Avrupa bölgesi en büyük ithalatçı olmaya devam etti. ABD (2 bin 50), İspanya (919) ve Fransa (630) ana ihracatçı ülkeler oldu. En yüksek eksi dengeye sahip olan ülke 528 ithalat ve 300 ihracatla -228 ile Avustralya oldu. Pozitif dengede ise 2 bin 50 ihracat ve 371 ithalat yapan ABD zirvede kaldı. Afrika, Asya ve Okyanusya'daki bölgeler sıfır dengeye yakın kalmaya devam etti.

Türkiye'nin ülke dışına gönderdiği yerli oyuncularının oranı yüzde 12.8'den yüzde 10.7'ye düşerken, ülkeye geri gelen yerli oyuncu yüzdesi 6.4'den 6.6'ya yükseldi. Türkiye genel oyuncularda 270 ihracat ve 273 ithalat yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Basketbol, Ekonomi, Dünya, Spor, Son Dakika

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