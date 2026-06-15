FIFA'dan Filistin-İsrail Maçıyla Açılış - Son Dakika
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FIFA'dan Filistin-İsrail Maçıyla Açılış

15.06.2026 17:16
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FIFA, 15 Yaş Altı Futbol Festivali'ni Filistin-İsrail maçıyla başlatmayı önerdi.

FIFA, ilk kez düzenleyeceği 15 Yaş Altı Futbol Festivali'nin açılışını Filistin ile İsrail arasında oynanacak maçla yapmayı önerdi.

ABD'de eylül ayına planlanan organizasyon, Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana FIFA müsabakalarından men edilen Rusya dahil 211 üye federasyonunun tamamına açık yapılacak.

FIFA, festivalin Filistin ile İsrail arasındaki açılış maçıyla başlamasını önerirken bu adım FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 30 Nisan'daki yıllık kongrede her iki federasyonun temsilcilerini sahnede el sıkıştırma ve birlikte fotoğraf çektirme girişiminin ardından geldi.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub ve İsrail Futbol Federasyonu Başkan Vekili Basim Şeyh Süleyman, Kanada'nın Vancouver kentindeki kongrede delegelere ayrı ayrı hitap etmiş, başkan Infantino her iki temsilciyi de tekrar sahneye davet ederek bir araya getirmek istemişti.

Racub, "Biz acı çekiyoruz" diyerek Infantino'nun talebini geri çevirmişti.

Festivale iki ülkenin de katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor FIFA'dan Filistin-İsrail Maçıyla Açılış - Son Dakika

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