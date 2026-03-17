FIFA\'dan İran\'a Dünya Kupası çağrısı

17.03.2026 17:47
FIFA, ABD ve İsrail ile savaş halinde olan İran'a 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması yönünde çağrıda yaptı. Yapılan açıklamada, ''FIFA, 2026 FIFA Dünya Kupası planlaması konusunda İran da dahil olmak üzere tüm katılımcı üye federasyonlarla düzenli olarak iletişim halindedir. FIFA, tüm katılımcı takımların 6 Aralık 2025'te açıklanan maç programına göre yarışmasını dört gözle bekliyor.'' denildi.

FIFA, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması çağrısında bulundu.

İRAN'DA DÜNYA KUPASI ÇAĞRISI

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA, 2026 FIFA Dünya Kupası planlaması konusunda İran da dahil olmak üzere tüm katılımcı üye federasyonlarla düzenli olarak iletişim halindedir. FIFA, tüm katılımcı takımların 6 Aralık 2025'te açıklanan maç programına göre yarışmasını dört gözle bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

TRUMP CAN GÜVENLİKLERİNİN OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

