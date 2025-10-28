FIFA\'dan Sivasspor\'a 3 Dönem Transfer Yasağı

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren ve Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile de yollarını ayıran Sivasspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI VERİLDİ

FIFA'nın internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi. Sivasspor, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 11 maçta topladığı 14 puan ile 11. sırada bulunuyor.