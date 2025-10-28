FIFA'dan Sivasspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı - Son Dakika
FIFA'dan Sivasspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı

FIFA\'dan Sivasspor\'a 3 Dönem Transfer Yasağı
28.10.2025 13:53  Güncelleme: 15:09
FIFA, Özbelsan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi. Takım zorluklar yaşıyor.

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren ve Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile de yollarını ayıran Sivasspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI VERİLDİ

FIFA'nın internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi. Sivasspor, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 11 maçta topladığı 14 puan ile 11. sırada bulunuyor.

Kaynak: İHA

