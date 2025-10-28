FIFA\'dan Sivasspor\'a 3 Dönem Transfer Yasağı

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren ve Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile de yollarını ayıran Sivasspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.
FIFA'nın internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi. Sivasspor, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 11 maçta topladığı 14 puan ile 11. sırada bulunuyor.
