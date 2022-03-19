FIFA'dan Ukrayna'ya bir milyon dolar yardım - Son Dakika
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FIFA'dan Ukrayna'ya bir milyon dolar yardım

19.03.2022 20:28
FIFA'dan Ukrayna'ya bir milyon dolar yardım

FIFA, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya bir milyon dolar bağış yapılacağını duyurdu.

FIFA, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya bir milyon dolar bağış yapılacağını duyurdu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yaşanan savaş karşısında Ukrayna halkını destekleyerek üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. FIFA, Ukrayna ve bölgedeki futbol camiasıyla iş birliği içinde gerekli yardımları yapmaya hazır." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'da savaştan etkilenenler için FIFA Vakfı aracılığıyla bir milyon dolar tahsis edildiği belirtildi.

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere insani yardımların Ukrayna Futbol Federasyonuna ulaştırıldığı bildirildi.

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Ukrayna, Savaş, Rusya, dolar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIFA'dan Ukrayna'ya bir milyon dolar yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIFA'dan Ukrayna'ya bir milyon dolar yardım - Son Dakika
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