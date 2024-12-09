FIFA'dan Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a Ceza

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor'a 18 puan, Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada; "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir. Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir" denildi. - İSTANBUL