FIFA dünya sıralamasında Türkiye 43'üncü sıraya geriledi - Son Dakika
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FIFA dünya sıralamasında Türkiye 43'üncü sıraya geriledi

31.03.2022 14:56
FIFA dünya sıralamasında Türkiye 43'üncü sıraya geriledi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Mart ayı dünya sıralamasını açıkladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Mart ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, sıralamada dört basamak gerileyerek 43'üncü sıraya yerleşti.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada Brezilya, bin 832 puanla zirveye yerleşirken, Belçika bin 824 puanla ikinciliğe geriledi, Fransa ise bin 789 puanla üçüncülüğünü sürdürdü.A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg 94'üncü sırada yer alırken, Faroe Adaları 124'üncü, Litvanya ise 138'inci sıraya yerleşti.


- İstanbul
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Türkiye, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor FIFA dünya sıralamasında Türkiye 43'üncü sıraya geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIFA dünya sıralamasında Türkiye 43'üncü sıraya geriledi - Son Dakika
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