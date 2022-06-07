FIFA Hakemleri ile Sesi Görenler Futbol Milli Takımı dostluk maçı yaptı - Son Dakika
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FIFA Hakemleri ile Sesi Görenler Futbol Milli Takımı dostluk maçı yaptı

07.06.2022 14:26
FIFA Hakemleri ile Sesi Görenler Futbol Milli Takımı dostluk maçı yaptı

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak FIFA hakemleri ile Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, dostluk maçı yaptı.

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak FIFA hakemleri ile Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, dostluk maçı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan hakemler, gelecek hafta İtalya'da düzenlenecek Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımla bir araya geldi.

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) bünyesindeki Sesi Görenler Futbol Milli Takımı, sosyal farkındalık kapsamında GESF ve UEFA Hakem Kurulu yöneticilerinin de katıldığı organizasyonda dostluk maçı yaptı.

FIFA hakemleri ve UEFA Hakem Kurulu üyeleri, 2024 Paris Paralimpik Oyunları yolunda büyük öneme sahip şampiyona öncesinde ay-yıldızlı ekibe başarı dileklerini iletti.

GESF yöneticileri de İngiltere'de 6-31 Temmuz'da düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görev alacak hakemlere bu tür farkındalık faaliyetlerine destek verdikleri için teşekkür etti ve başar diledi.

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Kaynak: AA

İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA Hakemleri ile Sesi Görenler Futbol Milli Takımı dostluk maçı yaptı - Son Dakika

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