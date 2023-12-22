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FIFA Hakemleri, Saldırıya Uğrayan Halil Umut Meler'e Destek Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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FIFA Hakemleri, Saldırıya Uğrayan Halil Umut Meler'e Destek Mesajı Gönderdi

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finali öncesi mücadelenin hakem ekibi, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e videolu destek mesajı gönderdi. Video, FIFA'nın resmi sosyal medya hesabından yayımlandı.

FIFA Hakemleri, Saldırıya Uğrayan Halil Umut Meler\'e Destek Mesajı Gönderdi
22.12.2023 - 17:41,
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- FIFA hakemlerinden, Halil Umut Meler'e destek mesajı

İSTANBUL - FIFA Dünya Kulüpler Kupası finali öncesi mücadelenin hakem ekibi, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e videolu destek mesajı gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e bir destek de FIFA hakemlerinden geldi. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın final karşılaşması öncesi maçta görev alacak hakem ekibi, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e videolu destek mesajı gönderdi. Video, FIFA'nın resmi sosyal medya hesabından yayımlandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: FIFA Hakemleri, Saldırıya Uğrayan Halil Umut Meler'e Destek Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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