FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler: "Tek önceiğimiz Halil Umut Meler\'in sağlığına kavuşması. Meler\'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına...

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rize spor maçının ardından uğradığı saldırı sonucu yaralanan ve hastanede tedaviye alınan hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekilerin saldırısı sonucu yaralanan hakem Halil Umut Meler'i Ankara'da tedavi gördüğü özel hastenede ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından yaşananların çok üzücü olduğunu belirterek, "Şiddetin her türlüsünü kınadığımızı biliyorsunuz ama Halil Umut Meler hakemimize maçtan sonra yapılan o şiddet, hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyorum. Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve emniyetimiz hep birlikte süratle gereğini yaptı" dedi.

'KARAR HOŞUMUZA GİTMEDİĞİNDE BAŞKA BİR ŞEYE Mİ DÖNÜŞMEMİZ GEREK'

Hakem Meler'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini kaydeden Yerlikaya, "Kıymetli hakemimize ve maçtan görev alan arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onların şahsında Türkiye'de görev yapan bütün hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Aziz milletimizle birlikte temennimiz bir daha sporda hiç bir şekilde şiddetin olmaması. Arkadaşlar sporu niçin yapıyoruz? Sporun birlik, beraberlik, kardeşlik olduğunu sadece hamaset olduğu için mi söylüyoruz? Biz niçin spordaki rekabeti arzu ediyoruz, niye 'fair play' diyoruz? Bir karar hoşumuza gitmediği zaman bir anda başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'BİRLİĞİMİZİ, KARDEŞLİĞİMİZİ YANSITALIM'

Dünyanın en popüler sporunda böyle görüntüler görmeyi hak etmediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Artık konu mahkemede, mahkeme süreci devam ediyor. Adalete inanıyoruz. Tekrar hakem camiamıza geçmiş olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız hakemimizi ziyaret ederken hakemimizle telefonla görüştü; geçmiş olsun dileklerini iletti, süreci anbean takip ettiğini hem hakemimize hem arkadaşlarına söyledi. Olayı kınadığını söyledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti, kıymetli başhekimimizden de hakemimizle ilgili bilgileri aldı. Arkadaşlar; başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında bu spor müsabakalarını birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi en güzel şekilde yansıtabileceğimiz şekilde yapalım. Bir daha da böyle bir sonuç yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

HASTANE BAŞHEKİMİ: YARIN TABURCU OLACAK

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut da, "Hakemimizin sol gözündeki kanama azalmaya başladı, oradaki kırık yavaş yavaş iyileşecektir. Sabah da beyin kontrollerini tekrar yaptık herhangi bir hasarımız yok beyinde, sol göz kanaması azalıyor ve kalıcı bir hasar kalmayacak. Bugün sadece stresle biraz tansiyonu yükseldi ve kontrol altına aldık. Bugün misafirimiz olacak, büyük bir ihtimalle yarın sabah taburculuğunu planlıyoruz" dedi.