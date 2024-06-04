FIFA Kokartlı Hakem Atilla Karaoğlan, Romanya ile Bulgaristan Arasındaki Hazırlık Maçını Yönetecek

Spor

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Romanya ile Bulgaristan arasında bugün oynanacak hazırlık müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Romanya ile Bulgaristan arasında bugün oynanacak hazırlık müsabakasında düdük çalacak. Romanya'nın Bükreş şehrinde Steaua Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Barbu olacak. - İSTANBUL