FIFA Kongresi'nde Türkiye Temsili
FIFA Kongresi'nde Türkiye Temsili

05.05.2026 23:05
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA'nın 76. kongresinde Türkiye'yi temsil etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 76. olağan kongresine katıldı.

Kanada'nın Vancouver şehrinde FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA'nın üst düzey yöneticileri ve üye ülke federasyon delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen Başkan Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

Geçtiğimiz yıla dair gerçekleştirilen faaliyetlerin, mali tabloların ve komite raporlarının değerlendirildiği kongrede üye ülke federasyonlar tarafından sunulan öneriler görüşülürken; ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde organize edilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na yönelik hazırlıkların son durumu, kadın futbolunun gelişimi doğrultusunda hayata geçirilebilecek projeler ve ırkçılığa karşı küresel olarak kararlı bir şekilde sürdürülen mücadele de kongrenin gündem maddeleri arasında yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

