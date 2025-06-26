FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu Tamamlandı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu, oynanan maçlarla tamamlandı. Grubu ilk iki sırada bitiren Inter ve Monterrey, son 16 Turu'na yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu 3'üncü haftasında Inter - River Plate ve Urawa Red Diamonds - Monterrey karşılaşmaları oynandı. Lumen Field Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Inter, River Plate'i 72'nci dakikada Esposito ve 90+3'üncü dakikada Bastoni'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın son anlarında iki takım oyuncuları arasında tartışmalar çıktı. Interli Dumfries ile Acuna arasında yaşanan bir pozisyonun ardından iki takım oyuncuları da olaya dahil oldu. Saha içinde kısa süreli bir arbede yaşanırken; Montiel şiddetli itirazları nedeniyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. Öte yandan Arjantin ekibinde maçın 66'ncı dakikasında Lucas Martinez de gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Inter, grubu ilk sırada tamamladı. Inter, Son 16 Turu'nda Brezilya ekibi Fluminense ile karşı karşıya gelecek.

MONTERREY, BORUSSİA DORTMUND'UN RAKİBİ OLDU

E Grubu'ndaki diğer maçta ise Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile Meksika ekibi Monterrey karşı karşıya geldi. Rose Bowl'da oynanan karşılaşmada rakibini 4-0 mağlup eden Monterrey, grubu ikinci sırada tamamladı. Meksika ekibine galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada Deossa, 34 ve 90+7'nci dakikalarda Berterame ile 39'uncu dakikada Jesus Corona kaydetti. Monterrey, Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund'un rakibi oldu.