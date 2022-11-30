FIFA harekete geçti! Futbolun en temel kurallarından biri değişebilir - Son Dakika
Üye Girişi

FIFA harekete geçti! Futbolun en temel kurallarından biri değişebilir

30.11.2022 20:06
FIFA harekete geçti! Futbolun en temel kurallarından biri değişebilir

FIFA, maçların berabere bitmesini engellemek için ilginç bir düzenleme getirmeyi düşünüyor. 2026 Dünya Kupası grup aşamasında maçların berabere bitmesi halinde penaltı atışları kullanılabilir. Bu uygulama diğer yerel ve uluslararası ligler için de emsal olabilir.

2022 Dünya Kupası gol sayısı açısından futbolseverleri tatmin etmedi. FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında maçların berabere bitmesi halinde penaltı atışları formatını getirmeyi planlıyor.

FIFA çıldırmış olmalı! Futbolun en temel kuralı değişiyor

SİSTEM DEĞİŞECEK

2026 Dünya Kupası'nda 48 takım, 16 grup, her grupta 3 takım ve beraberlik halinde penaltı atışları uygulamalarının gelmesi bekleniyor.

FIFA çıldırmış olmalı! Futbolun en temel kuralı değişiyor

GOLSÜZ MAÇLARA ÖNLEM

FIFA'nın getirmeyi planladığı bu uygulama, yerel ve uluslararası turnuvalarda emsal olabilir. Dünya futbolunda paydaşlar, golsüz biten maçlara isyan ediyor.

YORUMLAR
500

FIFA 2022, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA harekete geçti! Futbolun en temel kurallarından biri değişebilir - Son Dakika


Son Dakika
20:48 Danimarka'yı deviren Avustralya tur biletini cebine koydu
20:31 Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif yasalaştı
20:17 Göztepe-Altay derbisindeki olaylar nedeniyle 19 kişi tutuklandı
20:08 Savaşın korkunç yüzü! Doktorlar ameliyatları telefon ışığında yapıyor
19:58 FIFA harekete geçti! Futbolun en temel kurallarından biri değişebilir
19:43 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis amirinin Uygur Türklerine yaptığı tehdit nedeniyle özür diledi
19:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat sözlerine BİM'den cevap: Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif
19:25 Galatasaray'a bir kötü haber daha! Yıldız golcü antrenmanı yarıda bıraktı
19:12 Düzce'deki deprem sonrası kiralar uçtu! Valilikten vatandaşlara öneri geldi
18:56 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, Türk vatandaşı olacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2022 20:57:14. #1.13#
SON DAKİKA: FIFA harekete geçti! Futbolun en temel kurallarından biri değişebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement