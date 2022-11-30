FIFA harekete geçti! Futbolun en temel kurallarından biri değişebilir

2022 Dünya Kupası gol sayısı açısından futbolseverleri tatmin etmedi. FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında maçların berabere bitmesi halinde penaltı atışları formatını getirmeyi planlıyor.

SİSTEM DEĞİŞECEK

2026 Dünya Kupası'nda 48 takım, 16 grup, her grupta 3 takım ve beraberlik halinde penaltı atışları uygulamalarının gelmesi bekleniyor.

GOLSÜZ MAÇLARA ÖNLEM

FIFA'nın getirmeyi planladığı bu uygulama, yerel ve uluslararası turnuvalarda emsal olabilir. Dünya futbolunda paydaşlar, golsüz biten maçlara isyan ediyor.