FIFA, Rusya'yı kınadı - Son Dakika
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FIFA, Rusya'yı kınadı

24.02.2022 21:56
FIFA, Rusya'yı kınadı

FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı.

FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "FIFA, Rusya'nın Ukrayna'daki güç kullanımını ve her türlü şiddetini kınıyor. Şiddet asla bir çözüm değildir ve FIFA tüm tarafları yapıcı diyalog yoluyla barışı yeniden sağlamaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, FIFA'nın yaklaşan FIFA Dünya Kupası Katar 2022 elemeleri ile Ukrayna ve Rusya'daki uluslararası futbol maçları hakkında yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili olarak gelişmeleri takip edecekleri ifade edildi.

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Ukrayna, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIFA, Rusya'yı kınadı - Son Dakika


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