FIFPRO'dan Türkiye dahil 7 ülkeye transfer olacak futbolculara uyarı - Son Dakika
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FIFPRO'dan Türkiye dahil 7 ülkeye transfer olacak futbolculara uyarı

06.07.2022 13:09
FIFPRO'dan Türkiye dahil 7 ülkeye transfer olacak futbolculara uyarı

Uluslararası Futbolcular Birliği (FIFPRO), bu transfer döneminde aralarında Türkiye'nin de olduğu 7 ülkeye transfer olacak futbolcuları uyardı.

Uluslararası Futbolcular Birliği (FIFPRO), bu transfer döneminde aralarında Türkiye'nin de olduğu 7 ülkeye transfer olacak futbolcuları uyardı.

FIFPRO'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, transfer döneminde Türkiye, Cezayir, Çin, Libya, Romanya, Suudi Arabistan ve Yunanistan İkinci Ligi'ne imza atacak futbolcular için uyarı mesajı yayımladı. Tavsiye şeklindeki duyuruda, bu 7 ülkedeki kulüplerin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri ifade edildi. Ayrıca Türkiye ve Romanya'da futbolcuların maaşlarını almakta zorlandığını ve sözleşme ihlallerinin de sıkça yaşandığı belirtildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Cezayir, Romanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: FIFPRO'dan Türkiye dahil 7 ülkeye transfer olacak futbolculara uyarı - Son Dakika
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