Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu

Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası\'nda şampiyon oldu

Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek üçüncü kez şampiyon oldu. İlk yarıyı geride tamamlayan Fildişi Sahili, ikinci yarıda bulduğu gollerle galip ayrıldı. Nijerya'nın golünü Troost-Ekong atarken, Fildişi Sahili'nin gollerini Kessie ve Haller kaydetti. Fenerbahçeli Osayi-Samuel ve Trabzonsporlu Paul Onuachu yedeklerde yer alırken, Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncusu Max Gradel ile Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier ise ilk 11'de mücadele etti.

12.02.2024 01:44
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Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Fildişi Sahili, Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek 3. kez şampiyon oldu.

Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Nijerya ile Fildişi Sahili, Alassane Ouattara Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Fildişi Sahili, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak kupaya uzandı. Nijerya'nın golünü 38. dakikada Troost-Ekong atarken, Fildişi Sahili'ne şampiyonluğu getiren golleri ise 62. dakikada Kessie ve 81. dakikada Haller kaydetti. Fildişi Sahili, 1992 ve 2015 yıllarından sonra üçüncü kez turnuvada kupa kazanma başarısına ulaştı. Nijerya forması giyen Fenerbahçeli Osayi-Samuel ile Trabzonsporlu Paul Onuachu yedeklerde yer alırken, Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncusu Max Gradel ile Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier ise Fildişi Sahilli formayla ilk 11'de mücadeleye başladı. İki oyuncu da 70 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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