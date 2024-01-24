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Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Jean-Louis Gasset'yi Görevden Aldı - Son Dakika
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Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Jean-Louis Gasset'yi Görevden Aldı

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Jean-Louis Gasset'yi ve yardımcısı Ghislain Printant'ı, grup maçlarında alınan yetersiz sonuçlar nedeniyle görevden aldı. Gasset'in yerine antrenör Emerse Fae geçici olarak milli takımı çalıştırmaya devam edecek. Fildişi Sahili, en iyi üçüncü takımlar kontenjanından turnuvaya devam etme ihtimaline sahip.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Jean-Louis Gasset\'yi Görevden Aldı
24.01.2024 - 18:57,
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Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Jean-Louis Gasset'yi görevden aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Gasset ve yardımcısı Ghislain Printant'ın sözleşmelerinin "grup maçlarında alınan yetersiz sonuçlar nedeniyle" feshedildiği kaydedildi.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Fildişi Sahili'nde, antrenör Emerse Fae geçici olarak milli takımı çalıştırmaya devam edecek.

Ekvator Ginesi ve Nijerya'nın son 16 turuna çıktığı A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Fildişi Sahili'nin en iyi üçüncü takımlar kontenjanından turnuvaya devam etme ihtimali bulunuyor.

Daha önce Fransa Milli takımı ve Paris Saint-Germain'de antrenörlük yapan 70 yaşındaki Gasset, 2022 yılında Patrice Beaumelle'in yerine milli takımın başına geçmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Jean-Louis Gasset'yi Görevden Aldı - Son Dakika


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