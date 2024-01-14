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Fildişi Sahili, Gine-Bissau'yu 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Fildişi Sahili, Gine-Bissau'yu 2-0 mağlup etti

Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Fildişi Sahili, Gine-Bissau'yu 2-0 yenerek galibiyetle başladı. Seko Fofana ve Jean-Philippe Krasso'nun golleriyle Fildişi Sahili, rakibini mağlup etti. Turnuvada 24 takım mücadele ediyor ve ilk ikiye giren takımlar doğrudan tur biletini alacak.

Fildişi Sahili, Gine-Bissau\'yu 2-0 mağlup etti
14.01.2024 - 01:15,
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Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'ndaki açılış maçında ev sahibi Fildişi Sahili, Gine-Bissau'yu 2-0 mağlup etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü 13 Ocak-11 Şubat tarihlerinde Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonun açılış maçında ev sahibi Fildişi Sahili ile Gine-Bissau, Abidjan kentindeki Alassane Ouattara Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fildişi Sahili, Gine-Bissau'yu 4. dakikada Seko Fofana ve 58. dakikada Jean-Philippe Krasso'nun golleriyle 2-0 yendi.

Karşılaşmada, Trabzonspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Nicolas Pepe, 61. dakikada oyuna girdi.

Başlangıçta turnuvanın Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanmıştı ancak Batı Afrika'nın yağmur sezonuyla çakışmaması için tarih değiştirildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda 24 takım boy gösteriyor. Toplam 6 grupta ilk ikiye giren takımların doğrudan tur biletini aldığı turnuvada, en iyi 4 grup üçüncüsü de son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.

Kaynak: AA
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