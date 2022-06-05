Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde 3'te 3 yaptı - Son Dakika
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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde 3'te 3 yaptı

05.06.2022 19:51
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde 3'te 3 yaptı

SALON: Hayri Gür HAKEMLER: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Saadettin Deneri (Türkiye)TÜRKİYE: Arslan, Efe, Bedirhan, Adis, Yiğit, Emre, Volkan (L), (Faik Samed, Mirza, Yasin)PORTEKİZ: Cveticanin, da Silva, Martins, Sinfronio, Ferreira, Marques, Casas (L) (Cunha, Santos, Alexandre...

SALON: Hayri Gür HAKEMLER: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Saadettin Deneri (Türkiye)TÜRKİYE: Arslan, Efe, Bedirhan, Adis, Yiğit, Emre, Volkan (L), (Faik Samed, Mirza, Yasin)PORTEKİZ: Cveticanin, da Silva, Martins, Sinfronio, Ferreira, Marques, Casas (L) (Cunha, Santos, Alexandre Ferreira, Tavares)SETLER: 25-22, 25-15, 25-18SÜRE: 76 dakika (27' 25' 24')A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 yenerek turnuvada 3'te 3 yaptı. Millilerde Adis 14 sayıyla en skorer isim olurken ona Yiğit 11, Bedirhan 9, Efe 6, Emre 4, Mirza 3, Arslan 2 sayıyla eşlik etti.A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki 4'üncü maçında 11 Haziran Pazartesi günü Slovakya ile mücadele edecek.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Emre Volkan, Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde 3'te 3 yaptı - Son Dakika

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