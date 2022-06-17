"Filenin Efeleri" Dörtlü Final'de sahne alacak - Son Dakika
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"Filenin Efeleri" Dörtlü Final'de sahne alacak

17.06.2022 09:51
"Filenin Efeleri" Dörtlü Final'de sahne alacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'deki ilk maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'deki ilk maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Şehir Spor Salonu'nda düzenlenecek Dörtlü Final'de ev sahibi Hırvatistan ile Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna ve Çekya mücadele edecek. Yarı finalde Hırvatistan-Türkiye ve Çekya-Ukrayna maçları yapılacak.

Organizasyonda yarın önce Çekya ile Ukrayna finale yükselebilmek için karşılaşacak. Müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak. Günün ikinci maçında ise ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan karşısına çıkacak. Müsabakada ilk servis TSİ 21.00'de atılacak.

Turnuvanın finali ve üçüncülük maçları 19 Haziran Pazar günü oynanacak.

Altın Lig'de grup aşamasında A Grubu'nda yer alan Türkiye, Portekiz ve Slovakya ile yaptığı 4 maçı da kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı. A Milli Takım, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu organizasyonda üst üste 3. zaferini arayacak.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Filenin Efeleri' Dörtlü Final'de sahne alacak - Son Dakika

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