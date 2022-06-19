A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde yarı finalde ev sahibi Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.
Üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkacak Filenin Efeleri, finalde yarın Çekya ile karşılaşacak. Türkiye-Çekya final mücadelesi TSİ 21.30'da başlayacak.
Salon: Gradska Sportska Dvorana
Hakemler: Roberto Boris (İtalya) - Gyula Tillmann (Macaristan)
Türkiye: Mert, Arslan, Efe, Bedirhan, Adis, Yiğit, Volkan (L), (Mirza, Faik Samet, Vahit Emre, Yasin)
Hırvatistan: Sestan, Mihalj, Dirlic, Sedlacek, Nikacevic, Bakonji, Pervan (L) (Zeljkovic, Hanzic, Visic)
Setler: 27-25, 21-25, 25-19, 25-19
Süre: 121 dakika (35 33 27 26) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Filenin Efeleri finalde - Son Dakika