Filenin Efeleri finalde - Son Dakika
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Filenin Efeleri finalde

19.06.2022 00:47
Filenin Efeleri finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde yarı finalde ev sahibi Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde yarı finalde ev sahibi Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkacak Filenin Efeleri, finalde yarın Çekya ile karşılaşacak. Türkiye-Çekya final mücadelesi TSİ 21.30'da başlayacak.

Salon: Gradska Sportska Dvorana

Hakemler: Roberto Boris (İtalya) - Gyula Tillmann (Macaristan)

Türkiye: Mert, Arslan, Efe, Bedirhan, Adis, Yiğit, Volkan (L), (Mirza, Faik Samet, Vahit Emre, Yasin)

Hırvatistan: Sestan, Mihalj, Dirlic, Sedlacek, Nikacevic, Bakonji, Pervan (L) (Zeljkovic, Hanzic, Visic)

Setler: 27-25, 21-25, 25-19, 25-19

Süre: 121 dakika (35 33 27 26) - İSTANBUL

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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2022 A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde sahaya çıkacak A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde sahaya çıkacak
Kaynak: İHA

Hırvatistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Efeleri finalde - Son Dakika

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