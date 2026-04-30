Düzce'de kurumlar arası voleybol turnuvasında filenin efeleri Jandarma oldu.

Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası, final müsabakasıyla sona erdi. Turnuvanın finalinde Jandarma takımı ile Meslek Yüksekokulu takımı karşı karşıya geldi.

Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan karşılaşmada iki ekip de centilmence mücadele sergiledi. Tribünlerdeki izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği final müsabakası, yüksek tempolu oyunuyla dikkat çekti. Karşılaşma sonunda üstün performans ortaya koyan Jandarma takımı rakibini mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreninde, şampiyon jandarma takımına kupaları Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk tarafından verildi. Törene Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal ve Kaynaşlı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun İşçi de katıldı. - DÜZCE