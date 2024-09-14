Filenin Efeleri\'nin Rakipleri Belli Oldu

Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirildi. Filenin Efeleri'nin beşinci kez yer alacağı ve bu yıl ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Milliler, G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.

2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu

Filipinler, İran, Mısır, Tunus

B Grubu

Polonya, Hollanda, Katar, Romanya

C Grubu

Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore

D Grubu

ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya

E Grubu

Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili

F Grubu

İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir

G Grubu

Japonya, Kanada, Türkiye, Libya

H Grubu

Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler'de düzenlenecek. - İSTANBUL