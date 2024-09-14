Filenin Efeleri\'nin Rakipleri Belli Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.
2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirildi. Filenin Efeleri'nin beşinci kez yer alacağı ve bu yıl ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Milliler, G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.
2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda oluşan gruplar şu şekilde:
A Grubu
Filipinler, İran, Mısır, Tunus
B Grubu
Polonya, Hollanda, Katar, Romanya
C Grubu
Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore
D Grubu
ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya
E Grubu
Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili
F Grubu
İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir
G Grubu
Japonya, Kanada, Türkiye, Libya
H Grubu
Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin
2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler'de düzenlenecek. - İSTANBUL
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