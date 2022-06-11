Filenin Efeleri, üst üste 3'üncü kez namağlup Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde - Son Dakika
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Filenin Efeleri, üst üste 3'üncü kez namağlup Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde

11.06.2022 20:14
Filenin Efeleri, üst üste 3'üncü kez namağlup Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde

Igor Schimpl (Slovakya)SLOVAKYA: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcık, Panko (L), Turis (L) (Macuha, Scerba, Bartak, Smolej)TÜRKİYE: Mert, Arslan, Mirza, Bedirhan, Adis, Yasin, Volkan (L), (Arda, Beytullah (L), Efe)SETLER: 16-25,...

SALON: Arena PopradHAKEMLER: Tudor Pop (Romanya)- Igor Schimpl (Slovakya)SLOVAKYA: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcık, Panko (L), Turis (L) (Macuha, Scerba, Bartak, Smolej)TÜRKİYE: Mert, Arslan, Mirza, Bedirhan, Adis, Yasin, Volkan (L), (Arda, Beytullah (L), Efe)SETLER: 16-25, 19-25, 26-28SÜRE: 82 dakika (26', 25', 31')A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubundaki son maçında Slovakya'yı deplasmanda 3-0 yenerek turnuvada 4'te 4 yaptı. Milliler, bu sonuçla Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3'üncü kez namağlup Dörtlü Finallere yükseldi. Millilerde Adis 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken ona Bedirhan ve Mirza 10, Yasin 5, Emre ve Mert 4, Burak ve Arslan 2, Arda 1 sayıyla eşlik etti. Türkiye, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını, 18-19 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Slovakya, Romanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Efeleri, üst üste 3'üncü kez namağlup Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde - Son Dakika

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