"Filenin Sultanları", ABD ile karşılaşacak - Son Dakika
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"Filenin Sultanları", ABD ile karşılaşacak

06.10.2022 12:02
"Filenin Sultanları", ABD ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak.

F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden "Filenin Sultanları", ikinci karşılaşmasında da Kanada'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.

Milli takım, grup mücadelesini 8 Ekim Cumartesi günü TSİ 18.30'da oynayacağı Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 'Filenin Sultanları', ABD ile karşılaşacak - Son Dakika

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