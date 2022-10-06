F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya 'yı 3-0 mağlup eden " Filenin Sultanları ", ikinci karşılaşmasında da Kanada 'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 'Filenin Sultanları', ABD ile karşılaşacak - Son Dakika

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