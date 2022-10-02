Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda grup lideri olarak 2'nci tura yükseldi - Son Dakika
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Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda grup lideri olarak 2'nci tura yükseldi

02.10.2022 00:01
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda grup lideri olarak 2'nci tura yükseldi

HAKEMLER: Wim Cambre (Belçika), Andrew Cameron (Kanada)SALON: Ergo ArenaPOLONYA: Stysiak, Gorecka, Witkowska, Wolosz, Rozanski, Korneluk, Stenzel (L) (Galkowska, Wenerska, Szlagowska, Alagierska-Szczepaniak)TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meliha, Meryem,...

HAKEMLER: Wim Cambre (Belçika), Andrew Cameron (Kanada)

SALON: Ergo ArenaPOLONYA: Stysiak, Gorecka, Witkowska, Wolosz, Rozanski, Korneluk, Stenzel (L) (Galkowska, Wenerska, Szlagowska, Alagierska-Szczepaniak)TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meliha, Meryem, Derya, Elif)SETLER: 25-22, 23-25,23-25, 25-23, 11-15SÜRE: 2 saat 25 dakikaA Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti ve grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.Grup lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, Dünya Şampiyonası'nda 2'nci turda F Grubu'nda yer alacak ve Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, 2'nci tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'te yer alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak.A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu'ndaki karşılaşmalarını Polonya'nın Lodz kentinde 4-9 Ekim 2022 tarihlerinde oynayacak.

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Kaynak: DHA

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası, Belçika, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda grup lideri olarak 2'nci tura yükseldi - Son Dakika

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