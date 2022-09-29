Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda Son 16'da

Hırvatistan: 3-0
SALON: Ergo ArenaHAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Wim Cambre (Belçika)TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha, Derya, Ayçin)HIRVATİSTAN: Deak, Grbavica, Butigan, Fabris, Milos, Samadan, Stimac (L) (Peric, Mlinar, Karatovic, Strunjak, Tomic, Dumancic)SETLER: 25-14, 25-12, 25-12A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 4'üncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek 3'üncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna kalmayı garantiledi. Filenin Sultanları, gruptaki 5'inci ve son maçında yarın TSİ 21.30'da ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.
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