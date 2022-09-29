Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda Son 16'da - Son Dakika
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Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda Son 16'da

29.09.2022 19:52
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda Son 16'da

Hırvatistan: 3-0SALON: Ergo ArenaHAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Wim Cambre (Belçika)TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha, Derya, Ayçin)HIRVATİSTAN: Deak, Grbavica, Butigan, Fabris, Milos, Samadan, Stimac (L) (Peric, Mlinar, Karatovic,...

Hırvatistan: 3-0

SALON: Ergo Arena

HAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Wim Cambre (Belçika)TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L)  (Meryem, Elif, Meliha, Derya, Ayçin)HIRVATİSTAN: Deak, Grbavica, Butigan, Fabris, Milos, Samadan, Stimac (L) (Peric, Mlinar, Karatovic, Strunjak, Tomic, Dumancic)SETLER: 25-14, 25-12, 25-12A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 4'üncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek 3'üncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna kalmayı garantiledi. Filenin Sultanları, gruptaki 5'inci ve son maçında yarın TSİ 21.30'da ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

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Kaynak: DHA

Hırvatistan, Arjantin, Belçika, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda Son 16'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda Son 16'da - Son Dakika
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