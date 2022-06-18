Milliler, ikinci hafta etabındaki üçüncü mücadelesinde (TSİ) 00.00'da Almanya ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekip, dördüncü ve son maçında ise (TSİ) 22.00'de Güney Kore'nin karşısına çıkacak.

" Filenin Sultanları ", Brezilya 'nın başkenti Brasilia 'da oynadığı ikinci hafta etabı müsabakalarında yarın Almanya ve Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 'Filenin Sultanları', FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak - Son Dakika

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