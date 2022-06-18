"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak - Son Dakika
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"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak

18.06.2022 10:37
"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak.

"Filenin Sultanları", Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynadığı ikinci hafta etabı müsabakalarında yarın Almanya ve Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, ikinci hafta etabındaki üçüncü mücadelesinde (TSİ) 00.00'da Almanya ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekip, dördüncü ve son maçında ise (TSİ) 22.00'de Güney Kore'nin karşısına çıkacak.

Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanacak iki müsabaka da TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde yaptığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

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Kaynak: AA

Filenin Sultanları, voleybol, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Filenin Sultanları', FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak - Son Dakika
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